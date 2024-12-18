Анна Седокова оплатила транспортировку тела Яниса Тиммы на родину и похороны

Вскоре после известия о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы в Москве появились сообщения из Латвии о том, что его близкие собирают деньги на транспортировку тела в Ригу и похороны. Вскоре на связь вышел директор Анны Седоковой, проинформировав общественность, что певица взяла на себя все расходы, связанные с этими мероприятиями.

По словам представителя артистки, помощь также оказали члены Alikson Team – команды, за которую играл Янис Тимма. Анна Седокова выразила им признательность, а также руководителю Гасану Мустафаеву. В том числе благодаря им стала возможной транспортировка тела баскетболиста на родину, подчеркнул директор певицы. Он также отметил, что больше нет необходимости в сборе денег.

Что касается самой Анны Седоковой, то она все еще пытается прийти в себя после трагедии. Артистка находится в больнице. Там за ее состоянием следят врачи.





Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма развелись в начале декабря 2024-го после нескольких попыток сохранить брак, который в итоге продлился четыре года. Уже после смерти бывшего мужа певица, не раскрывая подробностей, заявила, что последние годы "жила в аду".