Фанат бросил браслет в лицо Билли Айлиш на ее концерте

В одном из интервью 22-летняя певица Билли Айлиш рассказывала, что уже долгое время борется с фанатами, которые бросают разные вещи во время ее выступления на сцену. Зачастую они кидают смартфоны, надеясь получить эксклюзивную фотографию.

"У меня смешанные чувства по этому поводу, потому что, когда ты там наверху, это сводит с ума... Но ты знаешь, что это из любви, и они просто пытаются что-то тебе дать", – говорила исполнительница.

Все попытки Билли Айлиш достучаться до поклонников пока тщетны. Например, на недавнем концерте в Глендейле (штат Аризона) один из фанатов бросил браслет прямо в лицо певице, когда та исполняла хит What Was I Made For?, принесший ей "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар" как саундтрек к фильму "Барби" (2023). В этот момент из толпы раздался неодобрительный вой.

Билли Айлиш на несколько секунд прекратила петь, продемонстрировав недовольное выражение лица. Комментировать поступок зрителя она не стала, а просто бросила браслет обратно в толпу.

Билли Айлиш является одной из самых успешных артисток современности. У нее два "Оскара", два "Золотого глобуса", восемь статуэток "Грэмми" и три – "BRIT Awards".