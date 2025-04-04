Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник, настоящее имя Павел Ивлев, пережил клиническую смерть и сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии в одной из клиник Таиланда. Об этом сообщила его менеджер.

"Умер, завели, динамика положительная", – написала представитель рэпера.

На прошлой неделе стало известно, что артисту потребовалась срочная госпитализация после подозрения на серьёзное отравление, предположительно вызванное употреблением запрещённых веществ.

По информации от близких, музыкант был введён в состояние медикаментозной комы и подключён к аппарату ИВЛ. Врачи зафиксировали остановку сердца, но смогли вернуть пациента к жизни. Состояние на данный момент нестабильное, однако, как сообщают источники, "динамика положительная".

Эта ситуация вызвала резонанс не только среди поклонников, но и в близком окружении рэпера. Бывшая жена Паши, Ева Карицкая, рассказывает, что медики не разрешают транспортировку пациента вертолётом в другую клинику из-за крайне низких шансов на выживание в полёте – не более 20% из 100. При этом госпиталь, где он сейчас находится, заявил, что не сможет продолжить лечение на выходных – у них "выходные до понедельника".

Напомним, это не первый подобный инцидент в биографии Паши Техника. Артист уже сталкивался с серьёзными проблемами со здоровьем на фоне своей зависимости. Несмотря на попытки реабилитации и публичные заявления о желании измениться ради сына, рожденного в браке с Карицкой, музыкант не смог окончательно порвать с запрещенными веществами.

Ранее сообщалось, что у Техника почти на 100% поражены легкие.