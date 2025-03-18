Модельер Игорь Гуляев: "Надеюсь, что благодаря мне уйдет тренд на все надутое, на все синтетическое"

Показ коллекции сезона осень-зима – 25/26 модного дома IGOR GULYAEV стал одним их самых ожидаемых и звездных на проходящей сейчас Московской неделе моды. Вдохновившись образами и настроением эпохи 20-х и 30-х годов прошлого века, когда бал правили модерн и декаданс, Игорь Гуляев создал стильную, дорогую, очень атмосферную коллекцию. Модельер подчеркивает женственность каждой деталью – от головных уборов до придуманных им аксессуаров. После показа с кутюрье встретился корреспондент женского журнала Клео.ру.

– Людмила Прокофьевна в фильме "Служебный роман" интересовалась, что теперь носят? Задам этот же вопрос и вам, Игорь Геннадьевич.

– В моде сегодня произвол – и объемные плечи, и оверсайз. Хотя мне он уже и поднадоел. Хочется приталенности, и уже в этой коллекции идет трансформация – меняется форма, меняется крой, меняются линии. Плюс появляется больше свободы.





– А что это такое – свобода в моде?

– Это свобода в движении, в деталях. Ищите себя – какой-то модный аксессуар, деталь, которые сделают вас эдаким ART PIECE человеком, на которого хочется посмотреть, с которым хочется заговорить.

Хулиганьте, но будьте в счастье, в любви и мире. Ведь когда у тебя горят глаза, когда ты занимаешься любимым делом, тогда ты по-настоящему красив.





– Сегодня на вашем показе немало звезд – продюсер Татьяна Тур, актриса Алена Кравец, певица Катя Лель, стилист Сергей Зверев. А кому вы были особенно рады?

– На показе присутствовала моя мамочка (Нина Семеновна родилась в 1939 году. – Прим. ред.). Она не очень хорошо себя чувствует, но собралась и все-таки пришла. Мне было очень важно чтобы она увидела эту коллекцию. А это реально крутая коллекция – одна из сильнейших у меня за все время.





– Вы – в авангарде моды. Трудно быть первым?

– Когда я только появился в Москве, многие в меня не верили – мол, откуда появился этот мальчишка, который одел в меха звезд Голливуда?! Но я шел только вперед, не предавая себя. И сегодня понимаю, что не могу жить без действа, без красоты, без насмотренности. И никогда не стою на месте. Иначе я просто умру. А сейчас я совершаю эдакое путешествие из прошлого в будущее. Вернувшись в коллекции назад – потому что моду той поры невозможно не любить! – я вплываю в современную хулиганско-оверсайзную историю. Надеюсь, что благодаря мне уйдет тренд на все надутое, на все синтетическое.





– Создать такую коллекцию – дело трудоемкое и затратное. Ваша подруга Лолита говорит, что в последние месяца вы жили в пошивочных цехах с семи утра до двух ночи.

– У меня невероятный класс мастеров, высшая школа портновского швейного производства. Поэтому 60 процентов коллекции – от кутюр, ручной пошив. Никто этого не делает больше. Потому что мы не имеем права покупать одежду на рынке "Садовод" и писать на ней "Сделано в России", как это часто бывает. Мы не должны сами себя занижать, а обязаны сами создавать красоту и говорить всем, что она – русская.



