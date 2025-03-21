Канье Уэст опубликовал свой "список предателей"

Канье Уэст вновь оказался в центре внимания, и на этот раз он не просто шокировал публику, а буквально раздал ярлыки всем, кто, по его мнению, его предал. В своем блоге рэпер опубликовал длинный список имен и брендов, которые, по его словам, причинили ему боль.

Среди "предателей" оказались его бывшая жена Ким Кардашьян, ее семья, их общие дети, а также коллеги по музыкальной и модной индустрии. Не обошлось без громких имен: в списке фигурируют Jay-Z, Трэвис Скотт, дизайнер Демна Гвасалия, Balenciaga, Adidas и даже целый народ – евреи.

Что именно имел в виду Уэст под "предательством", он объяснять не стал, но эмоционально выразил свое состояние: "Я чувствую боль, которую не может вылечить ни один человек".

Это далеко не первый скандал в биографии Канье. За последнее время он отметился рядом одиозных заявлений: называл себя нацистом, делал антисемитские высказывания, а недавно даже попытался продавать одежду со свастикой. Вдобавок рэпер заявил, что аутизм – это "суперспособность".

Кроме того, накануне разгорелся конфликт между рэпером и его бывшей женой Ким Кардашьян. Она возмутилась, что их общая дочь Норт исполнила песню вместе со скандально известным исполнителем P. Diddy, который сейчас под следствием и обвиняется во множестве преступлений. По словам Ким, Канье обещал не впутывать ребенка в эту историю, но нарушил свое обещание. Звезда реалити-шоу намерена обратиться в суд. В ответ Уэст обвинил экс-супругу в секс-торговле детьми.