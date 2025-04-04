Ким Кардашьян предложила помощь ушедшей от Канье Уэста Бьянке Цензори

После громкого разрыва Канье Уэста с его австралийской музой Бьянкой Цензори, Ким Кардашьян решила протянуть бывшей сопернице руку помощи. Однако попытка оказалась тщетной – Бьянка попросту проигнорировала обращение звезды реалити.

Как стало известно инсайдерам, Ким сразу же написала Цензори, узнав, что та ушла от Уэста. Несмотря на всю их прошлую напряженность, Кардашьян захотела показать, что готова поддержать девушку, если та вдруг захочет поговорить.

"Ким понимает, через что могла пройти Бьянка, ведь сама была рядом с Канье не один год и знает, каково это", – сообщает источник.

Но на сообщение Ким не поступило ни слова в ответ. Бьянка выбрала молчание, и, похоже, пока не готова ни к каким дружеским диалогам – даже с той, кто лучше всех понимает ее переживания.





Между тем Канье сам подтвердил расставание в своем новом треке "Bianca" с альбома WW3. В песне рэпер рассказывает о панической атаке жены и признает, что Цензори пыталась убедить его обратиться за медицинской помощью.

"Я не пойду в больницу, потому что я не болен", – поет рэпер.

Ким, по слухам, узнала о разрыве Бьянки и Канье вместе со всеми – из новостей. Но это не помешало ей тут же откликнуться. Пусть они и не стали подругами, Ким, как мать четырех детей от Уэста, ощущает нечто вроде женской солидарности, говорит инсайдер из окружения Кардашьян.

"Только она знает, насколько это может быть тяжело – жить рядом с таким человеком", – говорят близкие к ней источники.





Напомним, Ким и Канье поженились в 2014 году в роскошной церемонии во Флоренции, но спустя восемь лет их союз закончился официальным разводом. С тех пор рэпер успел не только выпустить несколько альбомов, но и построить весьма эпатажные отношения с Бьянкой, которая нередко появлялась на публике в самых обсуждаемых нарядах последних лет.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст объявил Ким Кардашьян и ее семью в секс-торговле детьми.