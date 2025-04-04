Победитель "Голоса" Александр Волкодав отметил 36-летие концертом с легендами эстрады

27 марта в киноконцертном зале "Эльдар" состоялось музыкальное событие, посвященное 36-летию победителя проекта "Голос" Александра Волкодава. Для артиста этот вечер стал не просто праздником, а настоящим триумфом – на сцену вместе с ним вышли легенды российской эстрады, а в зале царила атмосфера искренней любви и благодарности со стороны преданных поклонников.

Программа концерта, длившегося без перерыва три часа, охватила широкий музыкальный спектр – от хорошо знакомых хитов до премьерных композиций. Зрители услышали как популярные мелодии прошлых лет, так и авторские песни Волкодава. Среди них прозвучали "Полдороги", "Звездочка моя ясная", "Лучшие друзья", а также трогательные баллады, в том числе "Я хочу, чтоб ты была счастливой" и "Тебе".





Порадовал именинник и поклонников шоу "Голос" – в зале вновь прозвучали "Pretty Woman" и "Полонез", которые давно ассоциируются с артистом. Между исполнениями певцу помогали восстановить дыхание его гости – Валерий Дайнеко из "Песняров", Валерий Стронский, Владимир Пресняков-старший и другие. Особое внимание вызвало появление группы "Самоцветы", исполнившей свои хиты, зажигавших публику до финального аккорда.

Артист не обошел вниманием и личные моменты. Тепло поблагодарив маму, он посвятил ей песню "Наши мамы", а композицию "Я тебя не буду искать" исполнил в память об ушедшем отце и композиторе Александре Шевченко.

Завершился вечер совместным исполнением песни "Песня остается с человеком", в котором участвовали все звездные гости. Публика не сдерживала эмоций – часть зрителей вышла к сцене, чтобы танцевать, остальные поддерживали артистов стоя.

Концерт завершился, но Александр Волкодав не спешил уходить – артист остался на Meet&Greet, где тепло пообщался с поклонниками, поделился эмоциями и поблагодарил каждого за любовь и поддержку.