Бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма найден мертвым

Накануне Анна Седокова праздновала свой 42-й день рождения. Артистку также поздравил баскетболист Янис Тимма, с которым она прожила в браке 4 года и окончательно рассталась 9 декабря 2024-го. Мужнина опубликовал в соцсетях трогательный видеоролик с Анной, который был снят, судя по всему, во время детского утренника ее сына Гектора. Это публикация стала последней в социальных сетях Яниса Тиммы.

Как сообщает телеграм-канал 112, тело баскетболиста обнаружили в центре Москвы. По одним данным, он лежал в подъезде многоэтажного дома, по другим – рядом с жилым массивом. Предварительной причиной смерти 32-летнего мужчины называют самоубийство, однако пока эта информация официально не подтверждена.

Также сообщается, что на телефоне погибшего было несколько сообщений от Анны Седоковой. Певица просила ей перезвонить.

Отношения экс-участницы "ВИА Гра" и латвийского баскетболиста начались в 2019 году. В тот момент спортсмен еще был женат на девушке по имени Санна, с которой состоял в отношениях с 2010-го. В 2018-м у супругов появился сын Кристиан. Анна Седокова на момент встречи с Янисом Тиммой не так давно завершила роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора. О своей свадьбе пара сообщила на шоу "Вечерний Ургант" осенью 2020-го.