Суд отказал Павлу Прилучному в уменьшении алиментов на детей

Судебные баталии между Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце продолжаются, и пока счет не в пользу актера. Недавно он попытался оспорить сумму алиментов, которые должен выплачивать на двоих детей, но столичный суд оставил прежнее решение в силе.

По словам источников, Муцениеце требовала, чтобы Прилучный отдавал 30% своих доходов на содержание сына Тимофея и дочери Мии до 2031 года. Когда старший ребенок достигнет совершеннолетия, сумма выплат должна уменьшиться до 25%. Однако Павлу это решение явно не по душе, и, скорее всего, он продолжит борьбу за снижение алиментов.

Но финансовый вопрос – не единственная сложность в отношениях экс-супругов. В центре споров также оказался их сын Тимофей. По официальному решению суда мальчик должен жить с матерью, но уже больше полугода он проводит время с отцом и его нынешней женой Зепюр Брутян. Агата тяжело переживает ситуацию, но предпочитает не устраивать скандалы, чтобы не травмировать ребенка.

"Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтобы ему было спокойнее", – объясняла адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

Напомним, актеры развелись в 2020 году. Тогда двое детей Тимофей и Мия остались жить с матерью. До сих пор экс-супруги не смогли найти общий язык и все вопросы решают через суд. Пик конфликта наступил в прошлом году, когда Муцениеце добилась повышения алиментов на детей, а Прилучный решил забрать сына к себе.

Ранее продюсер Дворцов высказался о возможном договоре между Муцениеце и Прилучным.