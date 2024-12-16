Ида Галич призналась, что мечтает родить второго ребенка

Телеведущая и блогер Ида Галич после развода с Аланом Басиевым, от которого она родила сына Леона, не раз предпринимала попытки наладить личную жизнь. Некоторое время знаменитость находилась в романтических отношениях с блогером Стасом Круглицким. Последний же год телезвезда счастлива рядом с бизнесменом Олегом Ледвичем, с которым у нее, по всей видимости, все серьезно.

Сейчас Ида Галич с головой погружена в работу, принимая участие во всевозможных съемках и развивая при этом несколько бизнесов. Однако телеведущая уже размышляет о новой беременности. В недавнем интервью она призналась, что мечтает родить второго ребенка. И это может произойти уже в 2025 году.

По словам Иды, у нее и Олега общие ценности, и благодаря этому они смело идут по жизненному пути вместе. Как отметила Галич, в течение последних нескольких лет у нее произошел личностный рост. Она стала более мудрым и осознанным человеком.

"Все изменения связаны с тем, что в моей жизни происходит какой-то позитивный опыт", – сказала 34-летняя телезвезда.





Ранее Ида Галич рассказала, что не была искренней с поклонниками во время развода с Аланом Басиевым. Слова телеведущей приводил женский журнал "Клео.ру".