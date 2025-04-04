Беременная Александра Трусова рассекретила пол будущего ребенка

В семье известных фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова ожидается радостное событие. Пара, заключившая брак прошлым летом, готовится к рождению первенца. Совсем недавно супруги устроили стильную гендер-пати, где раскрыли, кто появится на свет в ближайшее время.

Праздничное мероприятие прошло в одном из ресторанов в центре Москвы, на Новом Арбате. Кульминацией вечера стало появление на экране кинотеатра "Октябрь" трогательной надписи, которая сообщила собравшимся и прохожим: у Александры и Макара родится сын. Этот момент был оформлен в формате видеоролика, созданного с использованием нейросетевых технологий, в основу которого легла личная история отношений пары.

Подготовка к событию была продумана до мелочей: нарядная фотозона, изысканный фуршет, цветочные композиции – все создавало атмосферу светлого семейного торжества. Александра появилась перед гостями в элегантном белом платье, подчеркивающем ее новое положение, а Макар выбрал белую рубашку и брюки, гармонирующие с образом супруги.

Будущие родители не скрывают, что ждут появления малыша с трепетом и счастьем. Хотя у них были разные предпочтения: Александра мечтала о девочке, а Макар – о сыне. Тем не менее, сейчас они с нетерпением готовятся к встрече с ребёнком и уверяют, что будут делить родительские обязанности поровну.

О беременности стало известно в марте, когда пара выступила с романтическим номером на турнире "Русский вызов". Именно тогда Александра впервые открыто поделилась новостью, которую так долго обсуждали поклонники.

История любви Трусовой и Игнатова развивалась стремительно: после начала отношений в начале 2024 года, пара уже летом объявила о помолвке, а в августе сыграла свадьбу. Менее чем через месяц Александра взяла фамилию мужа.