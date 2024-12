Селена Гомес обручилась еще летом, но сохранила это в тайне из-за рождения ребенка Джастина Бибера

Селена Гомес вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз причиной стали не песни или сериалы, а – помолвка! 32-летняя звезда и продюсер Бенни Бланко официально объявили о новом этапе своей жизни. Селена поделилась радостной новостью в своих соцсетях, где продемонстрировала роскошное кольцо и опубликовала серию милых снимков с будущим мужем.

Как стало известно, предложение руки и сердца было сделано еще в августе, но пара решила сохранить событие в тайне из-за Джастина Бибера, который в то же время впервые стал отцом. По словам инсайдеров, Селена не хотела, чтобы окружающие подумали, что она перетягивает внимание на себя.

"Селена знала, что появятся слухи о том, что она сделала это назло Джастину или чтобы привлечь внимание", – сообщил источник.

Выяснилось, что предложение певице Бенни сделал на пикнике в интимной обстановке. Своей избраннице музыкант вручил роскошное кольцо с крупным бриллиантом и россыпью мелких камней. В своем блоге Селена поделилась не только фото украшения, но и трогательным видео, где она рассказывает радостную новость близким. На другом конце видеозвонка раздались крики восторга: "О, Боже, это так красиво!"



После объявления о помолвке на Селену и Бенни обрушился шквал поздравлений от друзей и коллег. Тейлор Свифт предложила стать подружкой невесты, а Карди Би и Гвинет Пэлтроу оставили добрые слова под постом. Сам Бенни тоже не остался в стороне, уже назвав Селену в комментариях "своей женой".





Пара познакомилась порядка десяти лет назад. В 2015 году Бенни продюсировал хиты Селены Same Old Love и Kill 'Em With Kindness. Однако искра между коллегами вспыхнула не сразу, и встречаться они начали только в июне 2023 года. Селена признается, что Бенни стал для нее настоящей опорой.



"Я никогда не чувствовала себя настолько в безопасности. Он принимает меня такой, какая я есть, и всегда готов поддержать", – рассказывала знаменитость.

Ранее Гомес рассказывала, что из-за проблем со здоровьем она не в состоянии забеременеть и выносить ребенка. Поэтому с Бенни Бланко они рассматривают вариант суррогатного материнства или усыновления.