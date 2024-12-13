Олег Майами может стать первым в России, кого накажут за дискредитацию семейных ценностей

Известный певец Олег Майами может стать первым россиянином, которого накажут за дискредитацию семейных ценностей. Его высказывания о разводах, сделанные в интервью в преддверии Нового года, вызвали волну общественного возмущения.

Все началось с ответа на вопрос репортеров о девизе Майами на следующий год. Певец, перефразировав слова из хита Тимати, сказал: "Разводись, не жалей ни о чем, глупая, ведь ты мне все простишь потом", и добавил: "Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь".

Слова исполнителя хита "Не наберу" вызвали шквал критики, особенно со стороны активистов и правозащитников. По мнению некоторых, такие заявления от известного человека могут восприниматься как призыв к разрушению семьи, что противоречит традиционным ценностям.

Возмутили слова артиста и правозащитницу Светлану Грачеву, которая активно выступает за укрепление института семьи. Она обратилась в Следственный комитет с призывом проверить слова музыканта. Активистка подчеркнула, что высказывания артиста могут спровоцировать импульсивные решения, разрушившие быт и гармонию в семьях.



Несмотря на шквал критики, среди поклонников Майами находятся и те, кто поддерживает его позицию. Они считают, что артист лишь высказал свое мнение, не призывая к действиям. По их мнению, каждый человек должен сам принимать решения о своей семейной жизни, не оглядываясь на чужие слова.



К слову, сам Майами никогда не был в браке, но его личная жизнь всегда на виду. Среди его известных романов – экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина и телеведущая Настя Ивлеева. Сейчас его также подозревают в романе с Ольгой Бузовой. Пара страстно поцеловалась на глазах у публики на концерте певицы, который она посвятила восьмилетию своей карьеры на сцене.

Ранее сообщалось, что T-Killah высказался о возможном романе Майами и Бузовой.