"Домдвашное" прошлое": T-Killah высказался о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами

Осенью 2024-го поющая телеведущая Ольга Бузова представила музыкальный трек "Такси", записанный вместе с певцом Олегом Майами. Совместная работа и клип на песню, в котором невооруженным глазом видна химия между артистами, а также поцелуи на сцене спровоцировали слух о романе.

На эту тему высказался рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Александр Тарасов, более известный как T-Killah. По мнению друга бывшего мужа телезвезды, она и Олег Майами таким образом подогревают интерес публики к своей персоне, а на самом деле, скорее всего, у них нет никакого романа.

"У них же есть "домдвашное" прошлое, они знают как сделать хайп-историю", – отметил Александр.

При этом T-Killah добавил, что не следит за поющей телеведущей, хотя о ее новой работе с 33-летним певцом наслышан.

Говорят, у Ольги Бузовой и Олега Майами, бывших участников реалити-шоу "Дом-2", был непродолжительный роман, после которого они сохранили дружеские отношения. Сами артисты не говорят напрямую о своей личной жизни, хотя намекают, что не одиноки. T-Killah был другом телеведущей, но после ее скандального развода с Дмитрием Тарасовым рэп-исполнитель занял сторону футболиста.