"Мне пора на диету": Чеботина о смущении Крутого из-за его поздравления с "беременностью"

На юбилейном вечере Игоря Крутого в "Live Арена" певица Люся Чеботина поделилась забавной историей, которая произошла с ней во время съемок шоу "Ты супер!". По словам артистки, Игорь Яковлевич подошел к ней между дублями и с улыбкой спросил, может ли он ее поздравить. Удивленная Люся поинтересовалась, в чем дело, на что композитор поинтересовался, не ожидает ли она ребенка. Когда она ответила отрицательно, Крутой смущенно извинился и удалился. Этот случай заставил певицу задуматься о своем питании и форме.

"Тогда я подумала, что мне пора сесть на диету. Я постоянно вспоминаю эту историю, мне безумно смешно, ведь он так искренне хотел меня поздравить, но он меня мог поздравить только с хорошим аппетитом", – с улыбкой рассказала Люся.

С тех пор при каждой встрече с Игорем Яковлевичем певица шутливо показывает ему свой живот и спрашивает, все ли теперь в порядке.

Люся Чеботина призналась, что раньше она строго следила за каждым набранным килограммом, опасаясь, что телеэкран добавляет вес. Однако теперь она пришла к осознанию, что главное – чувствовать себя здоровой и комфортной в своем теле.

"Эти голодания и недоедания, чтобы нравиться себе в зеркале, по факту ты ментально страдаешь. Я против такого", – сказала артистка.

Она советует придерживаться правильного питания и выбирать полезные продукты. "", – выразила Люся Чеботина свою позицию по поводу здорового образа жизни и принятия себя.