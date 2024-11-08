"На лице написано": Бьянка заметила, что Инстасамка расстроена из-за своего голоса

Дарью Зотееву, более известную как Инстасамка, нередко сравнивают с Татьяной Липницкой, которая прославилась под псевдонимом Бьянка, из-за схожего музыкального направления. В недавнем интервью королева русского R'n'B рассказала, что думает о 24-летней исполнительнице.

Бьянка призналась, что не может назвать Инстасамку ни певицей, ни рэп-исполнительницей. Мол, она и сама это, скорее всего, понимает. "У нее на лице написано, что ей жалко, что она не может [петь]", – считает 39-летняя артистка после просмотра видеоролика, на котором Дарья занимается вокалом.

Однако Бьянка похвалила Инстасамку за качество, которое не всем присуще. Певица увидела в Зотеевой "пацанский" стержень, что говорит об уверенности в себе. По мнению Липницкой, благодаря этому качеству Дарья продолжает свою карьеру. Также у исполнительницы хита "За деньги – да" есть индивидуальная подача, которая и делает ее непохожей на остальных, заключила артистка.





К слову, недавно Инстасамка представила музыкальный альбом, записанный совместно с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Данную работу раскритиковали в Сети. Публика указала на низкое качество материала, разочаровавшись во время прослушивания.