Алина Загитова о пути к успеху на льду: "Родители брали кредиты, работали на износ"

Алина Загитова – настоящее достояние российского фигурного катания. Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года и единственная фигуристка-одиночница в России, которая сумела завоевать все титулы в мировом фигурном катании. Алина не скрывает, что за таким успехом стоят годы сложных тренировок. Однако, как признается сама спортсменка, своей карьерой она обязана в первую очередь родителям.

По словам 22-летней девушки, мама и бабушка настояли на том, чтобы она встала на лед. Сначала было тяжело, и о первых местах она даже мечтать не могла, признается звезда. Однако бросить фигурное катание ей не хотелось никогда. Загитова рассказала, что просто не могла подвести родителей, которые в нее верили и вложили столько труда.

"Очень хотела, чтобы труды, которые они (родители. – Прим.ред.) вложили в мое будущее, были не напрасны. Любой профессиональный спорт требует немалых затрат. Помню, что родители брали кредит на летние сборы, работали на износ", – откровенничает спортсменка.





В 2019 году Алина Загитова объявила о временном уходе из большого спорта. Однако тренировок в жизни фигуристки меньше не стало. По словам Загитовой, сейчас она приобщает к спорту молодежь, проводит мастер-классы и сама часами пропадает в спортзале – ведь за годы в фигурном катании привыкла держать себя в форме.

А в августе этого года Алина запустила свое авторское ледовое шоу "Хранители времени". Как признается сама спортсменка, оно стало успешнее, чем она могла ожидать: в день премьеры на трибунах не было свободных мест. Однако с Загитовой не согласилась Яна Рудковская, она заявила, что та "слизала" ее представление, и предложила спортсменке пари.