Гамбургер, картошка и милкшейк: 60-летняя Лолита рассказала про свою "диету"

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Певица рассказала, почему важно хорошо питаться.

Игорь Крутой собрал три десятка российских звезд первой величины на своих юбилейных творческих вечерах. Через неделю на сцене этой же Live Арены в канун своего дня рождения выступит и Лолита. А за кулисами концертов самого крутого российского композитора она призналась женскому журналу "Клео.ру", что худеть к сольникам, как это водится у звезд, она не станет.

Три года назад Лолита привела себя в порядок – постройнела, помолодела, похорошела. Коллеги и журналисты ахали, когда видели, как обтягивающие платья подчеркивают ее точеную фигура и какой сексуальной стала звезда на шестом десятке лет. Секрета тут никого не было – с Лолитой работал хороший эндокринолог, благодаря которому она изменила пищевые привычки и сам образ жизни. 

"Я сейчас уже не контролирую, как прежде, все, что ем, – призналась артистка. – Эндокринолог вылечил мой организм, и я три года остаюсь в одной и той же форме. Поэтому в два часа ночи в аэропорту позволила себе выпить огромный милкшейк и съесть безумно вкусный гамбургер с жареной картошкой. Села в самолет, пролетела пять часов и съела полкоробки "Птичьего молока", которое мне подарили поклонники на концерте в Мытищах. И прекрасно себя чувствую".

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

"Я знаю, что когда организм хочет есть – он должен есть, – философствует Лолита. – А когда есть не хочет, то не надо его насиловать ничем. У меня большие эмоциональные и физические нагрузки, я за два дня побывала в двух часовых поясах, где отработала сольные концерты, вернулась домой, поспала пять часов днем и пришла на концерт сюда. Завтра утром монтаж, потом концерт и поезд на Ярославль. И вы думаете, мне при таком ритме мне нужна глюкоза и я должна думать про диету?! Да я сдохну тогда! И против того, чтобы зритель видел артиста, у которого ни жиринки, но при это и ноль энергии. Я – за энергию!"

Феликс Грозданов

Журналист, светский обозреватель

 

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