Ирина Шейк разомлела при виде конфет из России на светской вечеринке в Милане

На днях в Милане состоялась светская вечеринка корейского косметического бренда d'Alba. Одним из почетных гостей на мероприятии была супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк. На гала-вечере манекенщица встретилась с соотечественницей, блогершей и журналисткой Марией Тарасовой, которая является супругой рэпера Александра Тарасова (T-killah).

Мария преподнесла Ирине необычный подарок – шоколадные батончики известной российской марки. Модель, которая сосредоточенно беседовала с другими гостями, при виде конфет из России мгновенно разомлела и выразила Тарасовой. благодарность. "Спасибо большое", – произнесла Шейк, которая явно была очень рада сладостям.





Как известно, Ирина, живя в США, нередко дает понять, что скучает по родине. Она не раз публиковала в Сети снимки со сладостями из России. Иногда модель посещает магазин российских товаров в Америке, где можно купить российские конфеты известных брендов, мороженое, сувениры и многое другое.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Victoria’s Secret, представ в запоминающемся образе. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".