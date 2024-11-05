Актриса Мария Белоненко: "Когда ты друг самому себе, происходят чудеса"

Актриса Мария Белоненко играет в нескольких театрах, снимается в кино (зрителям она известна по фильму "Выжить после", сериалам "Майя" и "Семья"), этой зимой ей предстоят гастроли по всей России с мюзиклом "Евгений Онегин" Московского Театра комедии, а уже 12 ноября – премьера спектакля "Детка", где она – автор пьесы, режиссер, исполнительница главной роли в паре с Андреем Мироновым, внуком легендарного Андрея Миронова.



Помимо работы в театре и на съемках Мария Белоненко имеет много увлечений – она занимается яхтингом (сертифицированный шкипер) и участвует в парусных гонках, а также кайтсерфингом, сёрфингом и сноубордом. Еще одна ее страсть – археология. Актриса специально ездит туда, где можно посмотреть древние артефакты, и посетила более 40 стран.

Мы расспросили Марию о том, что обычно за кадром и за кулисами – спорт, путешествия и отдых.





– Мария, вы играете в нескольких театрах, ездите на гастроли, снимаетесь в кино и сериалах. А еще путешествуете и участвуете в парусных гонках. Как все успевать и в бешеном рабочем ритме находить время на себя?



– Сама иногда думаю, неужели это все я? Но я заметила, что чем больше задач, тем легче все получается. Это только кажется, что времени ни на что не хватает. Когда реально хочешь – сутки растягиваются, дни и месяцы становятся длиннее.



– Как вы думаете, каждому человеку кроме работы нужно найти какое-то хобби, никак не связанное с его профессиональной деятельностью? Как вы занялись яхтингом?



– Обязательно нужно! Иначе человек превращается в робота, живущего в режиме "работа-домашние дела-работа".

Я всегда любила море. В детстве с родителями мы обожали путешествовать на кораблях. А потом, в 20 лет, познакомилась с человеком, который стал моим учителем и другом, с которым мы прошли уже много морей и океанов. Он капитан, недавно совершил кругосветное путешествие, и я какие-то этапы прошла вместе с ним.

– Сколько времени вам потребовалось, чтобы стать шкипером? Что самое трудное и самое важное для вас в этом спорте?



– Права получить недолго, всего 2 недели обучения. Но море не прощает ошибок и не терпит глупых и самоуверенных. Поэтому не надо относиться к этому, как к велосипеду. Сейчас яхтинг становится модным и доступным, но чтобы взять ответственность за жизни людей, надо быть не модным, а опытным и не переставать учиться, быть помощником у кого-то, кто старше и умнее, и много-много ходить под парусом. Для меня яхтинг – не спорт, это образ жизни, это возможность путешествовать и смотреть мир. Домик, только не на колесах. Когда видишь землю с моря, очень многое начинаешь понимать иначе. А спорт для меня – это серфинг и кайтсерфинг. Но и в спорте я верна морю.





– Вы еще и опытный путешественник, увлекаетесь археологией. Назовите топ-5 мест, которые произвели на вас самое сильное впечатление и заставили по-другому взглянуть на мир.

Мексика и ее пирамиды. Хакасия (куда ни посмотри – захватывает дух) Греция (Афины и острова) Португалия. Города и крепости. Малайзия, город Малакка и португальский форт, датируемый 11 веком… Пять назвала, но не могу не сказать про Дагестан. В Дагестане есть все, что разбросано по всему миру.

– А в каких городах России нужно обязательно побывать, чтобы лучше понять свою страну?



– Ох, очень сложно выбрать даже несколько. Я люблю Россию и люблю ее города, вот те, что особенно: Владивосток, Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Ростов на Дону, Воронеж, Мурманск, Абакан, Тыва, Коломна, Калининград, Дербент. Я могу долго перечислять.

– У вас есть какой-то свой лайфхак, как сделать любое путешествие максимально интересным, но и комфортным? Как вы готовитесь к поездкам?



– Я все подробно изучаю, читаю про то, что хочу посмотреть. Составляю маршрут. Обязательно беру напрокат машину. Всегда живу в хороших гостиницах, потому что это неотъемлемая часть путешествия. Сильно не сэкономишь, а впечатления можешь себе испортить. Я люблю комфортно спать.

– В вашем репертуаре много главных ролей. А какая роль вас преобразила? Возможно, заставила увидеть себя по-новому, полностью раскрыться?



– В театре каждая роль – что-то отличное от меня, я всегда придумываю персонажей. Очень дорог для меня и, наверное, любим последний спектакль "Так называемая личная жизнь" в Театре Российской Армии. Андрей Кайков, с которым мы играем главные роли, – невероятный артист и потрясающий партнер.



– Вы ведь и пьесы пишете. Одну из ваших пьес “Детка” в ноябре вы представите в театре “Новый Манеж”. Как вы для себя сформулировали, о чем эта пьеса? Героиня похожа на вас?



– Эта пьеса, конечно, о любви. И о том, как человек легко отказывается от нее, считая второстепенной и думая, что ее очень много вокруг – протяни руку и возьми. Гонится за карьерой, деньгами, а достигнув всего, понимает, что все это не имеет смысла, если не с кем разделить. И самое главное, что надо было беречь – это любовь. Героиня, наверное, в чем-то на меня похожа. Просто я не люблю ничего выяснять, а она может себе это позволить.



Пьеса долго лежала в столе, и мы планировали снимать фильм, во время обсуждения которого родился ещё и спектакль. Фильм тоже будет – в конце октября у нас начались съемки, но зритель его увидит позже. А вот премьера спектакля состоится совсем скоро!. Это очень честный спектакль, неприкрытый ничем, ни декорациями, ни музыкой. На сцене, в ограниченном пространстве, только два человека. И всё. Для меня это и есть магия театра. На большой сцене театра – режиссерский дебют. Очень неожиданный, но уже очень любимый.





– У вас есть какая-то поддерживающая фраза для самой себя, которая помогает быть увереннее и не бояться, что кто-то вас осудит и не поймет ваше творчество?



– Я просто все это воспринимаю, как путь. Из любой ситуации вынесу опыт и пойду дальше, благодарная за этот опыт. Точно стану сильнее. И отношусь к жизни с азартом и любовью.

– Вы следите за модой? Что для вас важно при покупке вещей? У вас есть любимые дизайнеры, чей стиль вам близок?



– Не слежу сильно, но красивые и интересные вещи нравятся. Всегда покупаю только натуральные (если это возможно) материалы. Последнее время полюбила испанский бренд Bimba y Lola. Они не похожи на других и сохраняют свою индивидуальность очень долгое время. Я люблю, когда меня спрашивают: ”какие классные вещи, где ты такое купила?”.



– Что для вас красота? От чего она зависит?



– Красота – это состояние души и принятие себя. Когда ты друг самому себе, начинают происходить чудеса. Конечно, я за то, чтобы тело было в порядке, волосы, кожа, но все это начинается с желания стать себе другом. А дальше все изменения уже будут не в тягость, а в радость. Другу всегда желаешь самого лучшего. Косметика, одежда для красоты не имеет никакого значения. Я не люблю краситься. В жизни делаю это очень редко.



– Вам важно находиться в состоянии влюбленности для вдохновения? Что для вас любовь?



– Меня вдохновляет мир вокруг. Планета, вода, земля, птицы, солнце и дождь, океан и горы. Получается, это и есть влюбленность – в планету, на которой я живу. И любовь – это что-то внутри тебя, чего хватит на всех и всё вокруг. На людей, на животных, на природу. В состоянии такой влюбленности мне просто необходимо находиться. Без этого я не хочу и не знаю как.



– Какое у вас сейчас маленькое желание, которое легче осуществить? Про большие мечты не спрашиваю, знаю, что они всегда сокровенные.



– Выпустить спектакль "Детка". И отправиться в экспедицию на остров Пасхи.