Хилькевич не повела дочерей в школу из-за вируса Коксаки: "Несколько детей заболели"

Совсем недавно Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Звезда "Универа" родила дочь, которую назвала Оливией. Вместе с мужем Артуром Мартиросяном актриса воспитывает еще двух наследниц: 9-летнюю Ариану и 6-летнюю Ану-Марию.

А накануне Хилькевич поделилась с поклонниками тревожной новостью: в школе, в которой учатся старшие дочери, несколько детей заразились вирусом Коксаки. При этом заболевании у ребенка поднимается температура, скручивает живот, болят мышцы тела и горло. Чтобы обезопасить дочерей от недуга, Анна решила не отпускать их в школу. Ведь если старшие могут перенести наличие вируса в организме бессимптомно, то Оливии всего несколько месяцев, и как отреагирует она на заразную болезнь, неизвестно.

"Нашей малютке нельзя ни в коем случае соприкасаться с такой болячкой, поэтому Машеньку и Ариашу решила не вести в школу", – рассказала в своем блоге звезда телеэкранов.





По словам Хилькевич, школа, в которую ходят ее дочери, очень оперативно среагировала на ситуацию. Классы были обработаны дезинфицирующими средствами, а учеников рассадили по другим кабинетам на время.

"Школа максимально быстро и четко сработала. Надеемся, вирус не распространится!" – отметила многодетная мама.





Анна попросила других родителей быть бдительными и особенно внимательно следить за состоянием детей в межсезонье. По словам Хилькевич, не стоит отправлять малышей в образовательные учреждения, если наблюдаются какие-либо симптомы. Также актриса выразила благодарность мамам и папам, которые заблаговременно сообщают учителям информацию о болезнях своих детей.

Ранее Хилькевич рассказала о сложных характерах своих дочерей.