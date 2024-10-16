Все топ-модели хотят быть ангелами: формула успеха бренда Victoria's Secret

Этой осенью бренд нижнего белья Victoria’s Secret снова подарил своим поклонницам то, за что они его полюбили в 1995 году, – секс и шик, гламур и откровенность, дерзость и нежность, хрупкость и силу.





Впервые с 2018 года зрители увидели феерическое Victoria's Secret Fashion Show-2024 с участием всех самых знаменитых топ-моделей современности. На подиум вышли Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Ева Герцигова, Кейт Мосс (а также ее дочь Лили Мосс), Тайра Бэнкс, Барбара Палвин, Эшли Грэм, Иман Хаммам, Кэндис Свейнпол и другие. В их числе 21-летняя Виктория Евсеева из Вязьмы, которая в прошлом году вошла в топ самых перспективных молодых моделей. На прошедшей недавно в Париже Неделе моды ни один модный дом не мог похвастаться таким модельным кастингом.





За музыкальное сопровождение отвечали певицы – Шер (как всегда выглядела королевой в кожаном корсете), Тайла и Лиза (Blackpink).



“Секрет Виктории” в том, что история, которую рассказывает бренд, – это сказка, далекая от сегодняшней реальности. И он дает возможность женщине на время перенестись в тот сказочный мир, где у нее есть крылья, так легко быть ослепительной, свободной и смелой.





В 2018 году бренд подвергся критике за культивирование идеального тела, отношение к женщине как к объекту желания. Руководство решило прекратить ежегодные музыкальные шоу и поменять образ своей героини. С 2021 года Victoria's Secret взял курс на бодипозитив, простоту и удобство. Но прибыль компании снизилась – не все женщины согласились поменять сказку на жизнь. И сейчас, героине Victoria’s Secret вновь вернули крылья. А также кружева, блестки, шелк, ленты…И весь этот театр, в который иногда так хочется превратить флирт и все, что ему сопутствует.



Завершилось шоу фейерверком над ночным городом.