"Она меня не кормит": Гарик Харламов рассказал, как худеет благодаря новой жене

Летом 2024 года российский артист Гарик Харламов женился в третий раз. Он связал себя узами брака с актрисой Катериной Ковальчук. На свадьбу были приглашены только родные и близкие, однако о ней говорили все. Вскоре после официальной регистрации пара стала чаще появляться вместе на светских мероприятиях, и многие стали замечать, что расцвела не только жена комика, но и он сам.

Например, недавно на премии журнала "Кинорепортер" представители СМИ обратили внимание на похудевшего Гарика Харламова. Тот рассказал, что действительно в очередной раз пытается избавиться от лишних килограммов. Правда, теперь изменения в его фигуре происходят благодаря Катерине.

"Она меня не кормит. Вот в чем дело. В этом самый главный секрет [похудения]", – пошутил юморист во время беседы с журналистами.

Харламов признался, что для него похудение – очень сложный процесс, который во многом связан с внутренней борьбой.

Ранее Катерина Ковальчук дала понять, что любит мужа любым. Даже с вредными привычками Гарика Харламова она готова мириться. Слова новой жены резидента Comedy Club ранее приводил женский журнал "Клео.ру".