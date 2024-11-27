"Каждый год новые трусы": Влад Лисовец рассказал о своих новогодних традициях

Новый год – это особенный праздник для многих. Кто-то любит проводить его в кругу семьи, наслаждаясь уютной атмосферой и встречая 1 января в приятной компании. Другие же считают, что главное – это шумная вечеринка с друзьями. Однако всех объединяет одна традиция – приготовление салата "Оливье". Ее, например, соблюдает стилист Влад Лисовец.

"Оливье" готовлю сам. И даже если отмечаю за границей, как в том году в Париже, я поехал вечером, купил продукты, и сделал "Оливье", – рассказал стилист.

По словам Влада, в прошлую новогоднюю ночь он ездил от одних друзей к другим, и каждому предлагал приготовленный им традиционный праздничный салат. Стилист отметил, что угощенье получилось фантастическое.

Есть у Лисовца еще одна новогодняя традиция.

"Каждый год у меня новые трусы и новые носки", – признался знаток моды в беседе с "Клео.ру".

Однако ко многим новогодним традициям Влад Лисовец безразличен. По его словам, главное в праздничные дни – получение удовольствия от происходящего. Мол, не стоит зацикливаться на чем-либо.

Ранее Влад Лисовец назвал дурновкусием фотосессии в осенней листве. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

