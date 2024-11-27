Мать "тайного" ребенка Аршавина поставила прочерк в графе "отец": "Даже отчество не дала мое"

Андрей Аршавин впервые стал отцом в браке с Юлией Барановской. Телеведущая подарила футболисту трех наследников, однако даже дети не смогли спасти семью, и спортсмен ушел к модели Алисе Кузьминой. Удержать любвеобильного плеймейкера не смогла и красотка с идеальными параметрами. Вскоре Аршавин встретил новую даму сердца и даже женился на девушке. В этом союзе у Андрея родился четвертый ребенок – дочь Есения.

Летом стало известно, что список наследников футболиста снова пополнился. Дочь Аршавину подарила бывшая сотрудница ФК "Зенит" Анна Петрушина. Девушка была уверена, что со спортсменом у нее будет крепкая семья, и даже показывала в блоге кольцо на том самом пальце, однако чуда так и не произошло.

Впрочем, накануне выяснилось, почему. В перерывах между своими интрижками Аршавин ухитрился стать родителем в шестой раз. Футболист заявил, что у него есть "внебрачный" ребенок от женщины, которая отказалась записывать на него малыша. В строке "отец" она поставила прочерк и заявила, что Андрей может не принимать никакого участия в жизни наследника.





Сам Аршавин был шокирован поступком очередной избранницы. По словам спортсмена, она "адекватная девушка", и почему так поступила, тот не понимает.

"На самом деле она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Но она не захотела записывать... Даже отчество не дала мое", – негодует трехкратный чемпион России.

Впрочем, Аршавин своего шестого ребенка не бросил. Он заявил, что, несмотря на поведение матери малыша, он помогает им обоим.

К слову, назвать 43-летнего футболиста образцовым отцом сложно. Известно, что до этого Андрей игнорировал своих наследников от Барановской на протяжении пяти лет. Все из-за того, что поругался с Юлией. Сейчас Аршавин не общается с 7-летней Есенией из-за конфликта с ее мамой.

Ранее сообщалось, что Аршавина застукали на отдыхе со стройной молодой блондинкой.