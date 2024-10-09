Влад Лисовец назвал дурновкусием фотосессии в осенней листве

С приходом осени, когда природа преображается в яркие тона оранжевого и желтого, многие стремятся запечатлеть это волшебное время года, используя природные элементы в качестве фона для своих фотографий. Правда, такие фотосессии порой не отличаются оригинальностью. Человек, как правило, позирует рядом с деревом, трогает его, берет в руки опавшую листву и по-детски ею восхищается. Как считает стилист Влад Лисовец, все это является дурновкусием и примитивизмом.





В эфире радиостанции "Говорит Москва" эксперт в области моды отметил, что многие люди, когда фотографируются на природе осенью, как будто бы гордятся листвой. По словам Лисовца, не нужно трогать листву или дерево, словно это близкий человек, ребенок. Он добавил, что на природе можно сделать много красивых снимков, но они должны выглядеть естественно. То есть на снимке вы должны позировать так, как повели бы себя в обычной жизни.

Итак, если не хотите казаться примитивным человеком:

не трогайте, не бросайте листву;

не прикасайтесь к коре деревьев;

не поджимайте, не закидывайте ноги.

"Это все просто говорит о том, что уровень развития данного человека оставляет желать лучшего", – считает Влад Лисовец.