Стройная блондинка, моложе Барановской: Аршавина застукали на отдыхе с новой возлюбленной

Каждые отношения футболиста Андрея Аршавина заканчиваются громким скандалом. Так, гражданский брак с Юлией Барановской с треском развалился из-за измен спортсмена. Его застукали с молодой моделью Алисой Казьминой, когда телеведущая была беременна третьим ребенком.

После "развода" девушка взяла ловеласа в оборот: женила на себе и даже родила ребенка. Однако надолго Аршавина не хватило, и его снова стали замечать с девушками. Казьмина не выдержала постоянных измен и тоже оставила футболиста. Уже после расставания бывший капитан сборной России выселил тяжелобольную мать своей дочери из загородного особняка.





Впрочем, неудачный опыт в делах сердечных, судя по всему, не только не пугает Андрея, но и, напротив, раззадоривает. Теперь спортсмен нашел новую любовь. Известно, что девушку зовут Анна. В сети начали появляться совместные снимки парочки. А вот сам Аршавин пока скрывает свою избранницу.

Сейчас влюбленные поехали в совместный романтический отпуск. На отдыхе в элитном отеле Сочи его застукали с молодой блондинкой. Девушка открыто делится снимками и видео с футболистом.





Ранее в Сети активно обсуждали беременность актрисы Настасьи Самбурской. Сообщалось, что ее избранник еще женат, а у звезды "Универа" уже заметен округлившийся живот. Сама артистка, впрочем, пока не делает официальных заявлений.