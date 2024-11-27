Понять законы жизни как юрист, искать законы красоты как художник

Оксана Капинус – профессор, правовед, автор более 120 научных трудов, в том числе монографий и учебников по уголовному праву, криминологии, прокурорскому надзору, достигла больших успехов в юридической карьере… и в живописи.

Один из любимых вопросов журналистов "А чем Вы еще увлекаетесь?" или "Чем занимаетесь в свободное от работы время?".

Писатель Эмиль Золя на это отвечал, что фотографирует – и фотографом он был почти таким же талантливым как писателем, и выбери он делом своей жизни фотографию, история литературы лишилась бы одного из своих главных героев.



У многих известных людей есть "запасной" талант, который мог бы стать главным делом жизни, если бы не…"Если бы не…, кем бы Вы могли стать?". Этот вопрос гораздо интереснее, чем про увлечения в свободное от работы время, потому что не предполагает общих ответов вроде "Люблю театр и путешествия", а требует конкретики и раскрывает вторую грань человека. У каждого есть вторая грань. Иногда она совершенно другая, чем первая, которая на виду. Самый яркий пример – доктор Чехов, практикующий врач, написавший главные пьесы театра XX века.



Эту вторую грань называют "скрипкой Энгра" – по имени французского художника Жана Огюста Доминика Энгра, игравшего на скрипке и не представлявшего свою жизнь без музыки. У людей творческих профессий может быть несколько граней, часто их жизнь – синтез разных искусств.

Гораздо реже творчество становится неотъемлемой частью жизни, например, врача или юриста.

Такие примеры всегда заметны.



Оксана Сергеевна Капинус, элегантная и волевая женщина, Государственный советник юстиции 2-ого класса, доктор юридических наук, профессор, ректор и основатель Университета Генеральной прокуратуры, признанный специалист в области права о своей живописи говорит мало, картины дарит друзьям и редко показывает на выставках. Но в прошлом году более 30 картин можно было увидеть в залах Российской академии художеств. Очень нужный сегодня, но редкий навык – во всем достигать высокого уровня – в знаниях, в искусстве, в профессии.



И две эти грани находятся на равном уровне. У нее нет свободного от работы времени, живопись – не увлечение, а неотъемлемая часть жизни.

"Если бы не юристом, кем бы Вы стали?". Конечно, художником.

Оксана Капинус работает в технике масляной живописи на холсте – рисует пейзажи, портреты, натюрморты. И совершенно не понятно, как у нее получается так тонко передать цветовые оттенки – для этого нужен особый взгляд художника, который смотрит на жизнь как на палитру красок и исследует ее, этой жизни, красоту в своей мастерской.

Кажется, Оксану Капинус работа обязывает смотреть на жизнь поверх папки с документами и найти красоту там никак не получится, учитывая их специфику. Но туда направлен ее острый взгляд профессионала. А на окружающий мир она смотрит взглядом художника – выхватывая красоту в ее повседневности и в природе, в лицах людей и в неповторимости каждого места, где довелось побывать.

Как эти две абсолютно разные грани уживаются в одной женщине – загадка. Но не такая и сложная. Желание "дойти до самой сути" равно свойственно поэтам, художникам и юристам.

Кстати, легендарный сыщик Шерлок Холмс играл на скрипке. Пожалуй, выражение "скрипка Холмса" тоже могло бы стать фразеологизмом – для экспертов в правовых делах.