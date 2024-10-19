Ида Галич показала необычную татуировку: первое написанное слово четырехлетнего сына

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Блогерша решила увековечить старания ребенка.

Известная блогерша Ида Галич поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Она решила увековечить первое, написанное сыном, слово... на своем теле. Звезда соцсетей нанесла на руку татуировку. Теперь на запястье Иды красуются немного неровные буквы, которые складываются в слово "мама".

"Мой сын недавно написал свое первое слово. У меня сразу возникло желание увековечить этот волшебный момент", – поделилась в своем блоге Галич.

Фото: соцсети/@GALICH_onok

Сыну Иды сейчас четыре года. Леон появился на свет в браке с Аланом Басиевым. Недавно мальчик написал на полях тетради немного кривоватые первые буквы. Галич невероятно растрогал этот момент, и когда малыш ушел спать, она вырезала из тетради клочок со словами.

Фото: соцсети/@GALICH_onok

Поклонники отметили, что решение Иды сделать такую татуировку очень милое.

"Миленько очень! Лучшая мамочка", "Это сильно мило. Вы замечательная мама", – растрогались подписчики звезды.

Напомним, Ида Галич вышла замуж в 2018 году. Однако спустя три года супруги расстались. Сама блогерша не стала делиться подробностями разлада в отношениях с избранником. Поклонники подозревали, что брак рухнул из-за успешности Иды. По мнению фанатов, Алан не выдержал популярности жены и то, что всегда остается в ее тени.

Известно, что сейчас блогерша в новых отношениях. Она часто публикует снимки с красавцем-мужчиной, однако личность избранника не раскрывает. Ранее журналистам удалось узнать, что нового бойфренда Иды зовут Олег Ледвич. Ему 33 года, он предприниматель.

Ранее сообщалось, что у Галич возникли проблемы со здоровьем. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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