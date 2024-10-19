Ида Галич показала необычную татуировку: первое написанное слово четырехлетнего сына

Известная блогерша Ида Галич поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Она решила увековечить первое, написанное сыном, слово... на своем теле. Звезда соцсетей нанесла на руку татуировку. Теперь на запястье Иды красуются немного неровные буквы, которые складываются в слово "мама".

"Мой сын недавно написал свое первое слово. У меня сразу возникло желание увековечить этот волшебный момент", – поделилась в своем блоге Галич.





Сыну Иды сейчас четыре года. Леон появился на свет в браке с Аланом Басиевым. Недавно мальчик написал на полях тетради немного кривоватые первые буквы. Галич невероятно растрогал этот момент, и когда малыш ушел спать, она вырезала из тетради клочок со словами.





Поклонники отметили, что решение Иды сделать такую татуировку очень милое.

"Миленько очень! Лучшая мамочка", "Это сильно мило. Вы замечательная мама", – растрогались подписчики звезды.

Напомним, Ида Галич вышла замуж в 2018 году. Однако спустя три года супруги расстались. Сама блогерша не стала делиться подробностями разлада в отношениях с избранником. Поклонники подозревали, что брак рухнул из-за успешности Иды. По мнению фанатов, Алан не выдержал популярности жены и то, что всегда остается в ее тени.

Известно, что сейчас блогерша в новых отношениях. Она часто публикует снимки с красавцем-мужчиной, однако личность избранника не раскрывает. Ранее журналистам удалось узнать, что нового бойфренда Иды зовут Олег Ледвич. Ему 33 года, он предприниматель.

Ранее сообщалось, что у Галич возникли проблемы со здоровьем.