10 икон стиля XX века: женщины, которые изменили моду навсегда

XX век подарил миру множество ярких и талантливых женщин, чье влияние на моду ощущается и сегодня. Они бросали вызов стереотипам, создавали новые тренды и вдохновляли миллионы на самовыражение через стиль. Редакция "Клео.ру" представляет десятку женщин-звезд, ставших иконами моды прошлого столетия.

1. Коко Шанель





Женщина, изменившая представление о женской моде. Коко Шанель освободила женщин от корсетов и кружев, введя в моду простые и элегантные силуэты. Маленькое черное платье, твидовый костюм, духи Chanel No.5 – ее наследие живет и поныне. Шанель доказала, что стиль может быть одновременно комфортным и изысканным.



2. Одри Хепберн





Символ изящества и женственности. Одри Хепберн покорила сердца не только своими ролями, но и безупречным стилем. Ее сотрудничество с дизайнером Юбером де Живанши принесло нам легендарные образы из фильмов "Завтрак у Тиффани" и "Сабрина". Хепберн ввела в моду короткую стрижку, капри, балетки и маленькое черное платье, сделав их вечной классикой.



3. Мэрилин Монро





Секс-символ 50-х годов Мэрилин Монро олицетворяла гламур Голливуда. Ее яркие платья, красная помада и платиновые кудри стали эталоном женственности. Монро смело подчеркивала свои формы, вдохновляя женщин принимать и любить свое тело.



4. Жаклин Кеннеди





Первая леди США, чье чувство стиля стало международным эталоном. Жаклин Кеннеди покорила всех изысканными нарядами, перчатками, шляпками и большими солнечными очками. Она внесла в моду элегантность и сдержанность, оставаясь при этом современной и актуальной.



5. Брижит Бардо





Французская актриса и певица, воплощение духа свободы и непринужденности. Брижит Бардо ввела в моду платье-солнце, открытые плечи, пышные прически и макияж с акцентом на глаза. Ее стиль сочетал в себе сексуальность и естественность, вдохновляя молодых женщин по всему миру.



6. Твигги (Лесли Хорнби)





Британская модель, ставшая символом моды 60-х. Твигги прославилась своим андеграундным внешним видом: короткой стрижкой, большими глазами с густо накрашенными ресницами и мальчишеской фигурой. Она изменила стандарты красоты, привнеся в моду минимализм и дерзость.



7. Грейс Келли





Актриса и принцесса Монако, олицетворение королевской грации. Грейс Келли предпочитала классические силуэты, пастельные тона и элегантные аксессуары. Ее свадебное платье стало одним из самых знаменитых нарядов в истории моды, вдохновив поколения невест.



8. Мадонна





Королева поп-музыки и провокации. Мадонна не боялась экспериментировать, сочетая различные стили и образы. Кружевные топы, крестообразные украшения, корсеты от Жан-Поля Готье – она постоянно удивляла и вдохновляла на смелость в самовыражении.



9. Принцесса Диана