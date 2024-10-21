"Подрывает психику детей": Прилучный высказался о конфликте с Муцениеце

Недавно Агата Муцениеце рассказала, что сын, который с августа живет у отца, должен вернуться к ней. Место жительства Тимофея до окончательного вердикта определил суд. Однако, как утверждает актриса, бывший муж не спешит возвращать мальчика. А накануне и сам Павел Прилучный высказался о конфликте с экс-супругой.

В своем блоге 36-летний актер опубликовал снимок своих детей. В описании он отметил, что сейчас о нем и его родных ходит огромное количество слухов и сплетен. Из-за этого он всерьез переживает за эмоциональное состояние наследников, а вот бывшую жену это совершенно не волнует, утверждает шоумен.

"Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению", – заявил звезда "Мажора", намекая на бывшую жену.





В комментариях Прилучного поддержала и его молодая супруга. Кроме того, на своей страничке в соцсетях высказался и сам Тимофей. Он написал, что считает отца самым дорогим в жизни.





Напомним, этим летом Муцениеце сообщила, что добилась от бывшего мужа повышения алиментов на детей. Сразу после этого ответный иск подал Прилучный. Как стало известно, Павел решил отсудить наследников у Агаты и самостоятельно их воспитывать. С августа Тимофей живет в доме отца и мачехи. Мия осталась с мамой.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о решении дочери стать актрисой. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".