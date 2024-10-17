Муцениеце воссоединилась с дочерью после возвращения из Испании: Мия жила у Прилучного

Известная актриса Агата Муцениеце сейчас проживает непростой период. После развода с Павлом Прилучным четыре года назад супруги продолжают судиться. Инициатором последнего разбирательства был актер. Известно, что звезда сериала "Мажор" планирует установить опеку над 11-летним сыном и 8-летней Мией. Тимофей уже живет в семье Прилучного, что очень ранит Агату. Недавно она рассказывала, что сын отказывается с ней общаться, хотя до переезда к отцу у них были хорошие отношения.

Между тем Муцениеце все же решилась отпустить дочь к бывшему мужу на время ее каникул. Сама звезда "Закрытой школы" в это время отдыхала в Испании вместе с подругой. Накануне Агата показала, что вернулась в Москву и, наконец, воссоединилась с Мией.

В своем блоге актриса поделилась кадрами встречи с наследницей. Девочка встречала маму с букетом белых роз и плакатом, на котором было написано "Мама, с приездом". От увиденного Муцениеце едва не разрыдалась и расцеловала дочь.





"Мия! Как здорово, спасибо тебе, мой котик любимый! Моя девочка", – говорит за кадром звезда.

Тем временем в своем блоге Прилучный поделился целым коллажем из снимков с детьми. Фоном шоумен наложил песню Басты – "Папа What’s up".





Напомним, Муцениеце не видела своего сына с августа. Недавно она признавалась, что уже много раз пожалела, что стала добиваться от экс-супруга алиментов. Именно после этого нежелающий платить Прилучный подал на Агату ответный иск и теперь пытается забрать у нее детей через суд.

Ранее Муцениеце рассказала, что дочь решила стать актрисой.