Певица Глюкоза впервые появится на ТВ после скандального выступления в Красноярске

В июле певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, шокировала жителей Красноярска своим выступлением на концерте в честь Дня металлурга. Артистка демонстрировала неадекватное поведение, трогая себя за интимные места и произнося с трудом некоторые слова. Спустя несколько дней она заявила, что употребляет антидепрессанты из-за накопившихся проблем. А еще позже стало известно, что Глюкоза отправилась на лечение в рехаб.

Спустя несколько месяцев затишья Наталья постепенно возвращается в медиапространство. Например, недавно артистка презентовала поклонникам новый трек, а вскоре ее можно будет увидеть на телевидении. В настоящий момент она принимает участие в съемках второго сезона шоу "Сокровища императора" в Китае. Это будет первое появление Глюкозы на ТВ после скандального выступления в Красноярске.