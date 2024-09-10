"У этой принцессы завтра премьера": Муцениеце рассказала о решении дочери стать актрисой

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад, однако разногласия между ними все не утихают. Актеры продолжают решать свои вопросы через суды, а недавно выяснилось, что бывшие супруги "поделили" детей. Старший сын Агаты и Павла изъявил желание жить с отцом и мачехой. Более того, они решили перебраться в Геленджик, а Тимофей ушел на дистанционное обучение. Мия осталась с мамой в Москве.

Накануне Муцениеце объявила в своем блоге о важном решении, которое приняла ее дочь. Выяснилось, что девочка решила пойти по стопам родителей и тоже стать актрисой. Мама, впрочем, против не была и уже организовала для дочери роль.

"У этой принцессы завтра премьера, да-да, она тоже решила стать артисткой. В общем, я завтра иду поддержать свою крошку в ее первом настоящем спектакле", – радуется актриса.





К слову, совсем недавно на сцене дебютировал и 11-летний Тимофей. Правда, ему в этом помог отец. Мальчик появился на сцене во время спектакля "Авантюристы поневоле", в котором Прилучный исполняет главную роль.

Напомним, весной "мажор" подал очередной иск на свою бывшую супругу. В этот раз он решил в правовом поле решить, с кем должны жить их общие дети. Известно, что перед этим Агата радовалась победе в суде из-за алиментов. Она рассказала, что служители Фемиды частично удовлетворили ее требования, и теперь отец детей должен будет платить не по 100 тысяч рублей, а в зависимости от дохода, что значительно увеличит сумму алиментов.

Ранее сообщалось, что Прилучный снова стал папой. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".