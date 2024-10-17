Сергей Жуков рассказал о безумной фанатке, которая сутками лежала возле его двери

Сергей Жуков, солист группы "Руки Вверх!", стал известен в конце 1990-х, когда его песня "Крошка моя" завоевала любовь всей страны. Он быстро обзавелся армией поклонниц, которые буквально преследовали его. Сначала молодому артисту нравилось внимание девушек, однако вскоре они стали представлять опасность как для него, так и для его близких.

В недавнем интервью Жуков рассказал, что его первой жене приходилось носить с собой ружье, так как некоторые фанатки Сергея хотели обрызгать ее кислотой. Кроме того, по словам певца, однажды безумная поклонница провела возле его двери больше недели. Несмотря на привлечение к ситуации сотрудников МВД, девушка не раз возвращалась.

"Участковый проводил с ней беседу, она ехала к себе домой. Я приходил вечером, она снова лежала под дверью", – вспомнил певец.





Как отметил Сергей Жуков, подобных поклонниц, к сожалению, становилось больше. Мол, все начиналось хорошо, но с появлением одержимых фанаток стали развиваться фобии. Однако со временем он понял, что таким людям необходима помощь. С некоторыми из них он стал проводить личные беседы.

Говоря о сутками дежурившей у двери фанатке, солист группы "Руки Вверх!" признался, что каждый день стал ей давать автограф при условии, что она не будет лежать возле его дома. Со временем, как отметил Сергей Жуков, поклонница перестала приходить к нему, заострив, вероятно, внимание на чем-то другом.