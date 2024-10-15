37-летняя Самбурская отправилась в свадебное путешествие: "Пошлем ей лучи любви"

На днях в Москве прошла премьера киноленты "Кореша", в котором одну из ролей исполнила Настасья Самбурская. Однако, в отличие от своих коллег, на мероприятии звезда так и не появилась. Режиссер фильма Денис Павлов рассказал, почему звезда отсутствует на важном событии. По словам шоумена, Самбурская в данный момент находится не в столице, так как уехала в свадебное путешествие.

"Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать", – заявил режиссер российского кинематографа.

Сама Самбурская, к слову, о своей свадьбе не упоминала. Однако уже несколько дней звезда "Универа" не выходит на связь со своими поклонниками в блоге.





Напомним, летом этого года Настасья впервые опубликовала снимок возлюбленного. Актриса не назвала его имени и возраста, а лишь фотографией ответила на многочисленные вопросы поклонников, которые под каждой ее публикацией сокрушались, что 37-летняя красавица до сих пор одинока. К слову, тогда многие узнали в бородатом красавце мужа Елены Летучей, что вылилось в очередной скандал.

Настасья Самбурская уже была замужем. Первым избранником артистки стал некий Кирилл Дыцевич, с которым она обменялась кольцами в 2017 году. Однако брак продлился совсем недолго, и через пару месяцев певица подала на развод. Недавно она призналась, что избранник ее избил. Недавно Кирилл женился снова, и судьбу Самбурской пережила уже его новая супруга.

Ранее стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес.