Людмила Поргина рассказала о своей заграничной недвижимости

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" ведущие и гости обсуждали тему владения жильем за пределами нашей страны. Присутствующие в студии сошлись во мнении, что с некоторых пор это стало невыгодным. Знаменитости поголовно стали отказываться от заграничного жилья. Правда, присутствующая на съемках шоу Людмила Поргина рассказала, что лично она на данный момент ни с какими проблемами не сталкивалась. Заслуженная артиста России поделилась личной историей.

По словам вдовы знаменитого актера Николая Караченцова, ее собственность, а конкретно земля и два дома, находятся в Болгарии. Один дом предназначался для ее семьи и домработницы, а второй – для сына, который проживает там вместе со своей семьей. Людмила Андреевна рассказала в студии, что наследники отлично проводят там время, устраивая разнообразные активности, концерты и просмотры кино.

Местное население, как отмечает Людмила Поргина, к русским там относится лояльно. Ко всему прочему, она имеет возможность пользоваться услугами банка и производить обмен валюты. Это, по словам заслуженной артистки, существенно упрощает ее заграничную жизнь.

Правда, неприятные и портящие атмосферу спокойствия эпизоды все-таки случаются. Людмила Поргина поделилась историей, как однажды в одном ресторане к ней обратилась незнакомая женщина и, перебив беседу, грубым тоном порекомендовала артистке "чесать" в Сочи. Исполнительница главной роли в драме "Юнона и Авось" добавила, что из-за этого инцидента ей пришлось тогда обратиться за помощью в полицию.

Ранее "Клео.ру" писали, что 75-летняя советская и российская артистка Людмила Поргина объявила о желании покинуть театр "Ленком". Причиной своего поступка она назвала низкую заработную плату и отсутствие главных ролей.