Ксения Собчак раскритиковала наряды звезд на кинопремии "Золотой орел"

Известная журналистка поделилась своими впечатлениями о стиле знаменитостей на церемонии награждения "Золотой орел". В своем телеграм-канале Ксения Собчак выразила мнение, что стиль знаменитостей на данном событии оставлял желать лучшего.

Ксения Собчак раскритиковала образы знаменитостей на кинопремии "Золотой орел". 42-летняя телеведущая отметила, что только несколько девушек смогли выделиться своими продуманными образами, в частности, актриса Кристина Асмус, чья внешность была безупречной благодаря аккуратному макияжу, прическе, изысканным украшениям и наряду.





Помимо этого, Ксения Собчак выразила особую симпатию к минимализму Марьяны Спивак, хотя и сделала замечание относительно несоответствия жемчужных украшений и предложила актрисе выбрать более подходящие серьги с бесцветными камнями:

Я бы убрала сотуар, а серьги заменила на максимально нейтральные аккуратные бесцветные брюлы, – поделилась Ксения Собчак в своем блоге.



Напомним, что не так давно Владимир Соловьев выразил мнение, что известным личностям следует избегать участия в интервью, проводимых экс-телеведущей проекта "Дом-2". Это заявление он сделал на фоне обсуждений, что у персон, давших интервью Ксении Собчак, затем возникают неприятности.