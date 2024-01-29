Дочь Заворотнюк рассказала, как она отметила свое 28-летие

Анна, дочь актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, разделяет свою жизнь между двумя странами. В ОАЭ она переехала вместе с молодым человеком, где ему принадлежит бизнес, а вот в Москве девушку прочно держат семейные узы.

Напомним, что с 2019 года Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Заболевание матери оказало глубокое влияние на Анну, заставив ее обратиться за медицинской поддержкой. Семья избегает открытых разговоров о болезни заслуженной артистки РФ.





Анна Заворотнюк собрала волю в кулак и начала вести активный образ жизни, исполняя мамину просьбу. Она веселится с друзьями и старается ни в чем себе не отказывать.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как она отметила свое 28-летие. Торжество отгремело в известном ресторане "Турандот", где собрались близкие подруги Анны Заворотнюк.

В своем блоге модель выражает благодарность подругам за праздник и восхитительный вечер. Дочь знаменитой актрисы призывает своих подписчиков в социальных сетях отметить их необычайную красоту в комментариях.





Интересно, что на снимках, опубликованных недавно, избранника именинницы не было. Анна Заворотнюк уже более шести лет поддерживает серьезные отношения с партнером, чья личность до сих пор остается неизвестной. Сообщается, что их чувства вспыхнули во время обучения в Соединенных Штатах.

Поклонники все еще находятся в раздумьях, вступила ли дочь известной актрисы в брак. Судя по всему, из-за заболевания Анастасии Заворотнюк, свадьба была отложена, однако Анна Заворотнюк недавно начала упоминать своего возлюбленного как мужа в своих сообщениях в социальных сетях.