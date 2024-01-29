Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала, почему ее бабушка осталась без квартиры в Финляндии

Лидия Федосеева-Шукшина много лет назад стала владелицей квартиры в Финляндии. Около 15 лет она была оформлена на внучку Анну, но затем хозяйкой заграничной недвижимости снова стала Народная артистка СССР.

По словам внучки, в сентябре прошлого года знаменитая бабушка пустила в квартиру жильцов, но с 2022 года оплачивать коммунальные платежи гражданам России стало очень сложно. Постепенно накопился долг в размере 100 тысяч рублей, который невозможно погасить.





"Там нужно доверенное лицо, еще какой-то счет открыть, договориться со всеми банкирами", – объяснила Анна сложности с оплатой долга.

Согласно финскому законодательству, при определенной сумме задолженностей по коммунальным платежам недвижимость забирают. Так произошло и с имуществом выдающейся актрисы. Анна призналась, что ей очень жаль терять эту квартиру. В ней внучка Лидии Николаевны всегда чувствовала себя, как в деревне.

Теперь жилплощадь артистки будет выставлена на аукцион для погашения долгов. До конца февраля Лидия Федосеева-Шукшина должна освободить свою финскую квартиру. Сейчас в квартире есть антиквариат и другие ценные вещи.