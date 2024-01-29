Александр Цекало продал свой особняк в Подмосковье за 430 миллионов рублей

По размещенным в СМИ данным, 62-летний советский и российский шоумен Александр Цекало продал свой роскошный дом в престижном поселке недалеко от Москвы. Сообщается, что фешенебельный особняк телеведущего, располагающийся на Рублево-Успенском шоссе, – покупка не из дешевых. Среди звездных соседей артиста такие знаменитые личности, как экс-ведущий телепередачи "КВН" Масляков-старший, исполнительница хита "Роза чайная" Маша Распутина и другие. За свой особняк Александр Цекало просил ни много ни мало 430 миллионов рублей.

Уже бывшее владение популярного артиста отличается от домов в округе. По данным источника, особняк Цекало, имеющий необычную форму куба и выполненный из ольхи, экспертам по оценке жилья показался весьма простым. Однако внутреннее убранство дома все полностью компенсирует. Сообщается, что экс-резиденция шоумена насчитывает порядка 10 отдельных комнат, бассейн, сауну, гараж, а также уединенный рабочий кабинет.

Телеграм-канал, разместивший новость о продаже особняка, пишет и о том, что сделка закрытого формата прошла без участия в ней самого Александра Цекало. Покупатели дома, скорее всего, являются знакомыми знакомых шоумена, поэтому обошлось без существенных торгов. Телеведущий и актер с 2019 года проживает за пределами России и возвращаться на данный момент не планирует. В США Александр Цекало занимается продюсированием и строит семейное счастье с новой супругой – моделью и художницей Дариной Эрвин.

Ранее "Клео.ру" писали о словах певицы Лолиты, которая решила вспомнить о браке с Цекало. Милявская тогда сообщила прессе, что она не чувствует ничего к бывшему избраннику, кроме желания сказать спасибо.