Анна Семенович дала понять, что не собирается выходить замуж

Анна Семенович поделилась впечатлениями от отпуска с новом избранником. Певица рассказала о романтическом ужине на берегу океана, а также о приятном сюрпризе, который ей устроил ее спутник.

Стоит отметить, что артистка по сей лень предпочитает не раскрывать личность мужчины. Дело в том, что не является представителем шоу-бизнеса и сторонится публичности.

Знаменитость рассказала подписчикам, что для отдыха они и ее ухажер выбрали потрясающую виллу на песке, со своим бассейном и пляжем. "Как же прекрасно просыпаться у океана, надевать купальник и погружаться в теплую воду!" – поделилась впечатлениями звезда.