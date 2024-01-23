Анна Семенович дала понять, что не собирается выходить замуж

Анна Семенович поделилась впечатлениями от отпуска с новом избранником. Певица рассказала о романтическом ужине на берегу океана, а также о приятном сюрпризе, который ей устроил ее спутник.
Стоит отметить, что артистка по сей лень предпочитает не раскрывать личность мужчины. Дело в том, что не является представителем шоу-бизнеса и сторонится публичности.
Знаменитость рассказала подписчикам, что для отдыха они и ее ухажер выбрали потрясающую виллу на песке, со своим бассейном и пляжем. "Как же прекрасно просыпаться у океана, надевать купальник и погружаться в теплую воду!" – поделилась впечатлениями звезда.
Помимо прочего, Семенович дала понять, что вступать в брак она не спешит. Сейчас певица предпочитает наслаждаться моментом и не торопит события.
Стоит отметить, что ранее певица предостерегала о своих взглядах на отношения, отмечая, что ставит на первое место глубину чувств и спокойствие рядом с партнером. Певица регулярно делится контентом в социальных сетях, позволяя поклонникам заглянуть в ее личную жизнь.