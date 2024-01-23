Кейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми

Несмотря на то, что официальные представители Кенсингтонского дворца сообщили общественности о стабильном состоянии принцессы, фанаты королевской семьи все еще обеспокоены состоянием ее здоровья. Дело в том, что 42-летняя Кейт Миддлтон находится в больнице после операции уже достаточно долго. Ко всему прочему, принцесса Уэльская не имеет возможности видеться со своими детьми. Как сообщили в издании международного еженедельного журнала "Hello!", в палату к Кэтрин пускают только ее супруга, наследника британского престола Уильяма.

Также сообщается, что 10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи общаются с мамой исключительно с помощью видео. Кейт Миддлтон, которая перенесла серьезное хирургическое вмешательство, поддерживает связь с наследниками и с нетерпением ждет день, когда сможет увидеть их лично. За время отсутствия принцессы дома за детьми всецело следит их отец и по совместительству старший сын короля Великобритании Уильям. Наследник британского престола даже отменил свои рабочие планы, которые на данный момент ему по-хорошему бы исполнять.

Дело в том, что на прошлой неделе 75-летний Карл III и сам попал в больницу. Сообщается, что у монарха возникли проблемы со здоровьем из-за наличия опухоли доброкачественного типа. Из-за сложившихся обстоятельств правящий король Великобритании временно не будет исполнять свои прямые обязанности. Правда, состояние здоровья Карла III гораздо меньше волнует обеспокоенных британцев, так как, в отличие от Кейт Миддлтон, о нем сообщалось публично.