Продюсер Крапивина заявила, что Пугачева утратила былое влияние

Обсудить персону советской и российской эстрадной артистки решила бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. На своем YouTube-канале она поговорила о звездах, которые сделали выбор покинуть Россию и зарабатывать за ее пределами. В рамках шоу создательница передачи о путешествиях "Орел и решка" вспомнила, как некоторые из ее коллег суетливо вздрагивали лишь при появлении на горизонте автомобиля Примадонны. Сейчас эти самые люди из шоу-бизнеса гневно отзываются о ней, параллельно обзывая различными нелицеприятными эпитетами. Впрочем, сама Крапивина назвала уехавшую Пугачеву скифским золотом.

Правда, 74-летняя Алла Пугачева, по мнению Нателлы, былую славу и авторитетность все же утратила. Впрочем, это можно сказать и о других бежавших из страны звездах. Продюсер признается, что артисты действительно далеко не везде могут найти свою публику, однако это не значит, что в дело идут выступления чуть-ли не на вокзалах. Крапивина сопереживает уехавшим звездам и говорит о них как о людях, которые были вырваны из реальности. Помимо прочего, экс-продюсер Лободы считает, что покинувшие родину артисты и без того многого лишились, поэтому чувствуют себя на чужбине "нищими и обездоленными".

Ранее "Клео.ру" писали о непростом характере Примадонны. Работавший с певицей композитор Раймонд Паулс вспомнил, как во время ссоры Алла Пугачева разбила ему очки. Более подробные детали конфликта народный артист СССР тогда предпочел не рассказывать, передав это право самой исполнительнице.