Психолог Корендясева объяснила, почему Бузова так много работает

Свою первую популярность Ольга Бузова получила благодаря участию в любовном реалити-шоу "Дом-2". На этом будущая артистка предпочла не останавливаться и всерьез занялась музыкой, записав свою первую, ставшую мега хитом, песню "Мало половин". Исполнительница не раз делилась с представителями прессы, что является человеком целеустремленным и работоспособным. Впрочем, мы и сами это замечаем, ведь Ольга Бузова буквально не сходит с телеэкранов и регулярно принимает участие в различных проектах, параллельно выступая на сцене.

Журналисты издания "Страсти" решили пообщаться с психологом Екатериной Корендясевой и узнать ее экспертное мнение относительно чрезмерной трудоспособности поющей телеведущей. В беседе с представителями прессы специалист объяснила, почему Ольга Бузова так много работает, а также какие за этим скрываются личные жертвы.

Психолог Корендясева первым делом обратила внимание на историю жизни артистки, которая начинала свою карьеру как одна из участниц скандального шоу "Дом-2". Благодаря упорству и выдержке она стала знаменита не только как телеведущая той же телестройки, но и как певица. Эксперт считает, что такое постоянное самосовершенствование характеризует Ольгу как человека со склонностями к созависимости.





Однако специалист указала на то, что желание много работать не возникает на пустом месте, и трудоголиками скорее становятся, а не рождаются таковыми. Екатерина предполагает, что всему виной может быть детство артистки. Ольга Бузова ранее признавалась, что ей приходилось копить деньги для покупки квартиры маме. При этом собственного жилья у нее на тот момент не было.

Эксперт Корендясева считает, что певица предпочитает убегать от возникших проблем в работу, защищая тем самым свою психику от переживаний. Такое поведение является привычным для человека, который жаждет любви и признания. Называя поклонников "своими людьми" Ольга Бузова лишний раз только доказывает в первую очередь себе, что она не одинока.