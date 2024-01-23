Валерия рассказала, почему выгоняет Пригожина из своей гримерки

В недавнем эксклюзивном комментарии для издания "Пятый канал" Валерия рассказала, что обязательным пунктом ее райдера является гостиничный номер с двумя комнатами. 55-летняя звезда сцены объяснила: это условие необходимо для того, чтобы во время гастролей Иосиф Пригожин не изматывал ее своими рабочими делами и частыми телефонными переговорами. Валерия также поделилась с журналистами, что порой ей даже приходится и вовсе выставлять любимого супруга за дверь во время ее подготовки к выступлениям. В гримерке артистка начинает громко распеваться, показывая тем самым возлюбленному на выход.

Сам Иосиф Пригожин на супругу не обижается и предпочитает во время ее сборов заниматься своими делами, которых, к слову, у него хватает. Звездные возлюбленные уверены, что в этом и заключается секрет их крепких отношений. Они стараются не мешать друг другу и с пониманием относятся к работе.

С наступлением выходных дней певица и продюсер уже сполна могут насладиться компанией друг друга. Валерия и Иосиф Пригожин в нерабочее время свой досуг стараются проводить вместе. А еще к ним частенько присоединяется их маленькая внучка Селин – дочь Арсения Шульгина, сына артистки.

Ранее "Клео.ру" писали о секретах похудения певицы Валерии. По словам звезды российского шоу-бизнеса, поддерживать тело в идеальной форме ей помогает правильное и сбалансированное питание. Супруг Иосиф Пригожин не совсем разделяет позицию жены, но старается не вмешиваться. Помимо прочего, Валерия регулярно посещает тренировки в спортивном комплексе.

