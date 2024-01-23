Роман Костомаров задумал покорить новую вершину и занялся плаваньем

В начале января 2023 года российский фигурист Роман Костомаров попал в медицинское учреждение с, казалось бы, не самым серьезными симптомами – кашлем и болями в груди. Однако с каждым последующим днем состояние олимпийского чемпиона стремительно ухудшалось. Врачи, которые не отмечали каких-либо положительных изменений, приняли решение ампутировать спортсмену конечности из-за начавшейся гангрены. Шанс на чудо был минимален, однако Роман Костомаров, к счастью, все-таки смог выкарабкаться.

Постепенно жизнь заслуженного мастера спорта России начала возвращаться в прежнее русло. За плечами 46-летнего фигуриста остался сложнейший курс реабилитаций, в том числе и психологической. Роман Костомаров регулярно делится с поклонниками личными успехами на странице в своих социальных сетях. Ко всему прочему, в конце прошлого года он даже нашел в себе силы и выступил на юбилейном вечере коллеги Ильи Авербуха, исполнив легендарный олимпийский номер "Кармен" с партнершей по льду Татьяной Навкой.

Накануне Роман Костомаров в очередной раз порадовал фолловеров своего блога новым видеороликом из отпуска. Спортсмен опубликовал кадры, на которых запечатлел себя вместе с родным братом Денисом. На видео мужчины сначала по счету готовятся к прыжку, а после грациозно ныряют в бассейн. В подписи к снимку олимпийский чемпион Роман Костомаров сообщил поклонникам, что задумал покорить новую вершину, поэтому занялся плаваньем. Фанаты, в свою очередь, оставили большое количество лайков, а также приободряющих и позитивных комментариев.