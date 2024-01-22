Кудрявцева намекнула, что ее отношения с мужем могут наладиться

В новом выпуске программы "Звезды сошлись", ведущей которой является Лера Кудрявцева, речь шла не только о жизни популярных гостей. В студии знаменитостей интересовали подробности недавнего сенсационного признания, опубликованного звездой телеканала НТВ на странице своего блога. 12 января артистка призналась поклонникам, что, взвесив все за и против, приняла решение уйти от своего супруга – хоккеиста Игоря Макарова. В публичном обращении Лера Кудрявцева указала, что причиной такого поступка является пристрастие возлюбленного к алкоголю.

Российская певица и писательница Наталья Штурм решила затронуть тему, которая, пожалуй, волновала многих. Исполнительница хита "Школьный роман" настояла на том, чтобы Лера Кудрявцева раскрыла новые подробности расставания с супругом. Впрочем, уходить от ответа телеведущая не собиралась и, более того, заявила, что, по ее мнению, уйти – не значит развестись. В студии программы "Звезды сошлись" она намекнула, что ее отношения с мужем могут наладиться и призналась, что нуждалась в серьезной мотивации для решения крайне непростой проблемы у человека.

После этого откровения многие решили, что Лера Кудрявцева пока не собирается разводиться с хоккеистом Игорем Макаровым. Возможно, что своим публичным обращением она решила помочь супругу справиться с пагубной привычкой. Сам же спортсмен выбрал иную стратегию и конфликт с женой никак не комментирует.

Ранее "Клео.ру" писали, что в квартире, в которой проживает Лера Кудрявцева, прорвало трубу с горячей водой. Во время происшествия телеведущая находилась в отпуске и не имела возможности лично решить проблему. К счастью, соседи артистки не стали обращаться в суд, и все решилось мирно.