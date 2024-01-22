Джигурда записал своеобразное видеообращение для Волочковой

Недавно Анастасия Волочкова и Никита Джигурда стали героями очередного скандала. В сеть было слито видео их откровенных танцев. Волочкова обвинила своего друга Джигурду в том, что он опубликовал запись без ее ведома. Но актер уверил ее, что он не причем. Анастасия подала заявление в полицию, чтобы найти виновника слива видеозаписи.





20 января Волочкова отмечала День рождения, популярной балерине исполнилось 48 лет. Джигурда не был приглашен на этот праздник, но не смог оставить это событие без своего внимания. Актер записал своеобразное видео в соцсетях, чтобы поздравить уже бывшую подругу. Он снял себя вместе с белым конем на фоне природы. Озвучкой ролика стал авторский текст артиста. В нем он говорит, что белый конь готов для путешествий по космическому астралу, называет Волочкову богиней и признается ей в любви.

"Увы, тем, кто хотел рассорить нас с Настенькой, – удалось это сделать", – подписал видео эпатажный актер.

Никита Джигурда добавил с досадой, что Анастасия Волочкова больше не будет дружить с ним. Актер отметил, что несмотря на это все равно продолжает любить балерину по-отечески.