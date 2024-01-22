12 января Лера Кудрявцева вышла на связь с подписчиками своего телеграм-канала и сделала признание сенсационного масштаба. Оказалось, что ее брак с молодыми хоккеистом Игорем Макаровым трещит по швам. Телезвезда сообщила поклонникам, что приняла осознанное и взвешенное решение уйти от супруга. В качестве причины она указала, что во всем виноваты пагубные привычки избранника, а именно алкоголь. Лера Кудрявцева назвала его злом.

Незадолго до этого телеведущая и ее дочь Маша проводили время в жарком Дубае. Однако за день до возвращения на родину артистке позвонили из ТСЖ и сообщили весьма неприятные новости относительно ее столичной квартиры. Как оказалось, в жилище звезды телеканала НТВ прорвало батарею, и она топит горячей водой соседей снизу.





В последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева рассказала о последствиях затопления своей московской квартиры, а также о том, что не сразу поверила в правдивость прозвучавшей информации. Телеведущая удаленно обратилась за помощью к знакомым, которые запасным ключом открыли помещение и лично убедились в случившемся. По ее словам, в квартире буквально плавали ковры, а воду приходилось выносить ведрами. К счастью, соседи телезвезды не стали обращаться в суд, и все удалось решить мирно.

Лера Кудрявцева, говоря о произошедшем, отметила, что виноватых в прорыве трубы нет, и все случилось по причине форс-мажора. Правда, из-за того, что квартира не была застрахована, ремонт ей, похоже, придется делать полностью за свой счет. Телезвезда призналась, что из-за этих событий она не чувствует себя полноценно отдохнувшей, однако унывать и печалиться не спешит. Лера Кудрявцева считает, что ко всему надо относиться философски, ведь для нее важнее здоровье и мир во всем мире.